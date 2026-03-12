Три человека пострадали от падения сосулек в Удмуртии за два дня

Три жителя Удмуртии за последние два дня получили травмы от сорвавшихся с карнизов сосулек, сообщил в Telegram министр здравоохранения республики Сергей Багин. Кроме того, есть пострадавшие от падений с высоты при расчистки крыш от снега. Их число не называется. Всем потерпевшим оперативно оказана медпомощь.

«На улице потеплело, и, к сожалению, растет количество обращений за медицинской помощью от жителей, пострадавших от схода снега и льда с крыш»,— написал господин Багин.

6 марта «Ъ-Удмуртия» писал о не менее 11 случаев повреждения крыш от скопившегося снега на фоне рекордного выпадения осадков. Административные комиссии фиксируют нарушения со стороны управляющих компаний и собственников зданий. Эксперты отмечают рост обращений за выплатой страховки.

