«Литрес»: зумеры читают чаще остальных поколений

Больше всего времени книгам уделяет поколение зумеров (18-24 лет), альфа (14-17 лет) отличает наибольшая склонность терять концентрацию и бросать произведение недочитанным, а миллениалов (25-44 лет) — повышенный интерес к книгам по психологии. Это следует из совместного исследования книжного сервиса «Литрес» и Аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении «Ъ»).

Согласно результатам, самый высокий процент тех, кто совсем не уделяет времени книгам или делает это очень редко, — среди представителей поколения альфа (так ответил каждый третий опрошенный подросток). Подростки, как правило, выбирают художественную литературу с динамичным сюжетом. В числе любимых жанров среди юношей и девушек 14—17 лет вошли фантастика (41%), фэнтези (38%), боевики (33%). На выбор представителями поколения альфа книг в первую очередь влияют отзывы и рекомендации друзей и родственников (25%), блогеров, литературных пабликов (25%) и экранизации произведений (25%). Воздействию последних альфа подвержены сильнее других возрастных групп.

Исследование также выявило устойчивый интерес к литературе среди зумеров: каждый второй из них (51%) уделяет чтению книг более часа в день. За последние полгода типичный зумер-читатель прочел от одного до трёх произведений. При этом большинство представителей поколения Z, читающих или слушающих книги (64%), признаются, что у них бывали ситуации, когда они бросали книгу, не дойдя до конца. Чаще — из-за нехватки времени. Вторая по популярности причина среди этой аудитории — скучный сюжет (43%). Топ-3 любимых жанра россиян в возрасте от 18 до 24 лет: приключенческие романы (39%), фантастика (36%), любовные романы и фэнтези-литература (по 29%). Каждый третий зумер (34%) в выборе книг доверяет мнению знакомых, каждый четвертый (26%) ориентируется на рекомендации блогеров, еще 20% — на то, что пишут в СМИ.

Каждый второй россиянин (51%) сталкивался с ситуацией, когда бросал книгу, не дочитав ее до конца. Чаще об этом говорят также представители поколения альфа, читающие книги (66%). Причем чем младше потребитель контента, тем сложнее ему концентрироваться на одном произведении. Среди главных причин, по которым подростки 14—17 лет, читающие книги, бросали чтение — скучный сюжет (54%), переключение на другую, более интересную книгу (47%), нехватка времени (41%).

Среди миллениалов больше, чем среди представителей более молодых поколений, тех, кто прочитал за последние полгода более пяти книг (18%). Ещё больше только среди «иксов» (20%). Одну-три книги прочитали 42% миллениалов, четыре-пять — 21%. Читательские привычки миллениалов отличает более высокий интерес к электронным книгам (46% обращались к электронному формату за последние полгода против 38% в целом по России). Шести из 10 представителей поколения Y, читающих книги, случалось бросать книгу, не дочитав. Среди основных причин — нехватка времени. Из жанров наибольший интерес миллениалов вызывают приключенческие романы (35%), детективы (33%) и любовная проза (32%). Любопытно, что среди поколения Y чаще спросом пользуется литература по психологии — 23% представителей этой возрастной группы назвали ее одним из любимых жанров (против 16% в целом по России).

«Иксы» (люди 45 лет и старше) — поколение, среди которого наибольшая доля тех, кто читал более пяти книг за последние полгода (20%), чем среди представителей других возрастных групп. Кроме того, среди «иксов» чаще встречаются те, кто никогда не бросает произведение, не закончив его (так ответили 57% россиян 45 лет и старше, читающих книги). Среди любимых жанров поколения Х лидируют детективы (44%). Еще 33% отдают предпочтение приключенческим романам, а 29% — фантастике. Среди «иксов» чаще, чем среди представителей других поколений, встречаются поклонники классики (25% против 20% в целом по России).

Мария Барановская