В ЛДПР создадут Совет по женскому предпринимательству

В ЛДПР появится Совет по женскому предпринимательству. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий на выездном заседании ее думской фракции. Тема прошедшего в Подмосковье мероприятия была обозначена как «Сама за себя: выживание как женское искусство».

Основной целью новой структуры станет комплексная поддержка женщин, ведущих собственное дело, пояснил господин Слуцкий. Он добавил, что в России сегодня более 6 млн женщин-предпринимателей, и задача государства — создавать им комфортную атмосферу для жизни и развития бизнеса. «Пора прекращать требовать от женщин рожать любой ценой. Нам необходимо создавать в стране для женщин условия!» — заявил председатель ЛДПР.

Как сообщили в Telegram-канале партии, возглавить Совет по женскому предпринимательству Леонид Слуцкий предложил владелице дома моды «Аника Керимова» Анне Керимовой. В рамках новой инициативы лидер либерал-демократов также анонсировал план первоочередных действий партии по поддержке женщин. В частности, ЛДПР намерена добиваться внедрения специальных защищенных счетов для детских выплат. Партийцы также предложат рассмотреть возможность введения особых льгот для женского бизнеса и создать сеть бесплатных кризисных центров, где женщинам будут помогать юристы и психологи.

Моника Симонян