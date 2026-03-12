Зарплата свердловских работников в сфере финансов составила 147 тыс. руб.

Начисленная заработная плата на одного сотрудника в Свердловской области в 2025 году составила 89,2 тыс. руб., что превышает уровень 2024 года на 13,6%, сообщил врио руководителя Свердловскстата Владислав Дзекунскас. По его словам, с учетом индекса потребительских цен размер реальной заработной платы выше уровня предыдущего года на 3,2%.

Традиционно наиболее высокий уровень зарплаты отмечен у работников, занятых в сфере финансов и страхования: они получают почти 147 тыс. руб., в области информации и связи – 145,7 тыс. руб., в научной и профессиональной деятельности – 113,7 тыс. руб.

У работников в отрасли обрабатывающего производства уровень зарплаты превышает 99,5 тыс. руб., в этой отрасли наиболее высокую зарплату получают работники, занятые производством электроники и оптических изделий – 119 тыс. руб., на химических производствах – 111 тыс. руб., на производстве транспортных средств и оборудования – 110,4 тыс. руб., в металлургическом производстве — практически 110 тыс. руб.

По словам господина Дзекунскаса, в среднем общая численность рабочей силы на территории области по итогам 2025 года составила 2,143 млн человек. Из них 2,114 млн человек были заняты, 28,3 тыс. человек числились безработными. Таким образом, уровень безработицы по итогам четвертого квартала прошлого года составил 1,3%.

Напомним, потребляемые услуги в регионе по итогам прошлого года выросли в цене на 11,3%, а продовольственные товары в целом подорожали на 6,6%.

Мария Игнатова