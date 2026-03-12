Не выбитый из седла

Сегодня исполнилось 85 лет Андрею Смирнову. Выдающегося режиссера поздравляет Андрей Плахов, несколько лет проработавший с юбиляром в секретариате Союза кинематографистов.

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Андрей Плахов

Невероятно, но факт: Андрей Смирнов сегодня — в первой тройке старейших: речь о ныне живущих отечественных кинематографистах первого ряда. Один за другим ушли из жизни Герман, Рязанов, Хуциев, Данелия, Панфилов, Митта.

Все они родились в 1920-х или 1930-годах. А теперь ветераном стал Смирнов, 1941 года рождения, из поколения детей войны. Вышеперечисленные для меня были изначально классики, а вот Андрея Сергеевича я воспринимал как старшего товарища — молодого душой, полного энергии, возраст вообще не про него.

Между тем он уже тогда был культовым классиком.

Первый фильм Андрея Смирнова («Ангел», новелла в составе киноальманаха) лег на полку. И стал одним из первых освобожденных конфликтной комиссией, которую я возглавлял.

Вскоре Смирнов тоже присоединился к нашей работе. Он всей душой хотел помочь жертвам цензуры, зная не понаслышке, насколько травматичен для творческого человека подобный опыт.

Второй его фильм — «Белорусский вокзал» — тоже не раз подвергался цензурным наскокам, но в итоге обрел триумфальную судьбу и народную любовь. Третий — «Осень» — был подвергнут разносам и прокатным рестрикциям за эротическую откровенность. Кульминация конфликтов с цензорами произошла на картине «Верой и правдой».

На долгое время Смирнов оказался выбит из режиссерского седла. Но даже тогда его присутствие в кино всегда было ощутимо — и как сценариста, и как актера, и как незаурядной личности. В этой незаурядности я убеждался множество раз, когда он сменил Элема Климова на посту главы союза и продолжил его курс.