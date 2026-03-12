После обрушения оборудования на Иркутском авиазаводе возбудили уголовное дело

После ЧП с обрушением оборудования на Иркутском авиазаводе (ИАЗ) Восточное управление СКР возбудило уголовное дело. Его возбудили по статье о нарушении требований охраны труда, из-за чего пострадали люди.

Сегодня на ИАЗ поток воздуха из двигателя самолета опрокинул оборудование, предназначенное для наземного обслуживания лайнеров. Пострадали семь человек, двое из них госпитализированы, отметили в СКР. Пяти работникам оказали медицинскую помощь на месте. Следователи работают на месте, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Telegram-канал 112 писал, что поток воздуха обрушил эстакаду. По данным 360, причиной стало разрушение двигателя. Telegram-канал Mash писал, что обрушение оборудования произошло во время испытаний двигателя самолета на предприятии.