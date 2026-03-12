На авиазаводе в Иркутске произошло ЧП с обрушением оборудования

На Иркутском авиазаводе (ИАЗ) поток воздуха из двигателя самолета опрокинул оборудование, предназначенное для наземного обслуживания лайнеров. В результате пострадали семь человек, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Инцидент случился сегодня при подготовке самолета к вылету. Четверо пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Троих отправили на амбулаторное лечение. На ИАЗ проводят внутреннее расследование, чтобы выяснить причины ЧП и принять меры для «безусловного соблюдения требований безопасности на производстве», добавил господин Кобзев.

Telegram-канал 112 писал, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Канал указывал, что поток воздуха обрушил эстакаду. По данным 360, причиной стало разрушение двигателя.