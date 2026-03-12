Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Инвалиду из Новороссийска не выдали льготные препараты для инъекций

В Новороссийске мужчина с ограниченными возможностями здоровья в марте не получил лекарственный препарат, необходимый для поддержания жизнедеятельности. Согласно данным информационного центра СК России, до этого лекарства выдавались с задержками.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее информация о нарушении прав инвалида из Новороссийска появилась в СМИ. Мужчине, страдающему заболеванием, не выдали препарат для инъекций. В ИЦ СК отметили, что обращения в различные инстанции не принесли результатов.

По факту произошедшего в СУ СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого отделения ведомства Андрею Маслову предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате СК.

София Моисеенко

