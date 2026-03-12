Украина нашла крайних

Международный паралимпийский комитет (IPC) оказался в состоянии конфронтации с Паралимпийским комитетом Украины (ПКУ). Украинская сторона обвинила IPC в систематическом давлении, выразившемся, например, в запрете на политические акции по ходу турнира. В IPC настаивают на том, что к украинским паралимпийцам применяют ровно те же критерии, что и к другим, включая российских. Их тоже ограничивают в демонстрации политических заявлений. Тем не менее ПКУ обвинил IPC в «непонятном и совершенно особом партнерстве c Россией и Белоруссией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс

Фото: Remo Casilli / Reuters Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс

Фото: Remo Casilli / Reuters

Паралимпийская сборная Украины вступила в конфронтацию с IPC, обвинив последний в «систематическом давлении», направленном на снижение присутствия (очевидно, медийного) на Паралимпиаде, проходящей в Милане и Кортина-д’Ампеццо. К четвергу, 12 марта, набралось уже несколько жалоб украинской стороны на притеснения со стороны IPC. ПКУ утверждает, что сотрудники оргкомитета Паралимпиады неоднократно вынуждали представителей украинской стороны снимать национальные флаги в Паралимпийской деревне. Также сообщается о том, что биатлонистка Александра Кононова (завоевала золото в биатлоне) была вынуждена снять сережки перед церемонией награждения, потому что сотрудник IPC увидел, что на них содержится политический лозунг. Кроме того, сетует ПКУ, членам семьи лыжника Александра Рада предписали убрать украинские флаги. Наконец, ПКУ выражает недовольство тем, что внутренние встречи украинской сборной якобы постоянно прерывались вмешательством представителей IPC. «Национальный Паралимпийский комитет Украины и сборная Украины, ее атлеты и тренеры стали объектом систематического давления со стороны представителей IPC и оргкомитета Паралимпиады,— говорится в заявлении ПКУ.— Украина приняла участие в 30 — летних и зимних — Паралимпиадах, но никогда раньше наша команда не сталкивалась с настолько негативным отношением. Наблюдаются системные и беспрецедентные проявления давления со стороны представителей IPC по отношению к украинской команде».

В заявлении ПКУ отмечается также, что «складывается впечатление о непонятном и совершенно особом партнерстве IPC с Россией и Белоруссией».

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков, комментируя позицию украинской стороны, заявил журналистам: «Мы уже устали на непонятные вопросы о политике отвечать. Давайте говорить о спорте. У них идет агония — чем дальше, тем больше. Все устали, мы это видим из последних заявлений IPC».

В IPC отметили, что претензии необоснованны, пояснив, что флаг, который вынуждена была снять родня спортсмена Рада, содержал неоднозначные заявления, а также то, что Кононова была заранее предупреждена о том, что ее сережки (спортсменка носила их по ходу турнира) не подходят для церемонии награждения. «Представитель организаторов сказал ей, что сережки нельзя надевать на церемонию награждения. Она согласилась. Для нас на этом история была закончена! — пояснили в пресс-службе IPC.— Мы сочувствуем украинской стороне. Но та или иная страна вне зависимости от того, в скольких турнирах она приняла участие, не получает права на нарушение правил. Перед нынешней Паралимпиадой мы совершенно четко донесли правила поведения до всех участников!»

Попытки демонстрации украинскими паралимпийцами политических лозунгов могли быть спровоцированы удачным примером бобслеиста Владислава Гераскевича. На состоявшейся в феврале Олимпиаде Гераскевич, ни на что в спортивном плане не претендовавший, заявил о себе. Его попытка выступить в шлеме, на который были нанесены изображения спортсменов, погибших после начала событий на Украине, не нашла понимания у Международного олимпийского комитета.

Гераскевич отказался удалить наклейки и был дисквалифицирован. Этот шаг превратил его в обеспеченного человека. Согласно украинским источникам, пожертвования, которые Гераскевич собрал для передачи семьям погибших атлетов, составили почти $1 млн. Дальше Гераскевича деньги пока не ушли.

Сборная Украины на Паралимпиаде представлена 25 спортсменами, завоевавшими три золотые награды. Команда России, состоящая всего из шести человек, взяла четыре медали высшего достоинства и занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпиады.

Александр Петров