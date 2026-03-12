Суд приговорил жителя Пятигорска к 14 годам колонии за убийство знакомого

Суд приговорил 33-летнего жителя Пятигорска к 14 годам колонии строгого режима за убийство знакомого и покушение на убийство его супруги. Об этом сообщает пресс– служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Преступление произошло в ночь на 20 апреля 2024 года в одной из квартир города. Мужчина распивал алкоголь с 49-летним знакомым и его женой. Между участниками застолья возник конфликт из-за взаимных оскорблений.

«Обвиняемый взял нож и несколько раз ударил им оппонента. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Затем злоумышленник ударил ножом в грудь 40-летнюю супругу погибшего, желая избавиться от свидетеля. Женщина выжила благодаря активному сопротивлению и своевременной медицинской помощи»,– уточнили в ведомстве.

После совершения преступления нападавший выпрыгнул из окна, получив травмы. После чего был задержан полицией.

Валерий Климов