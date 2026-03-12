Прибыль крупных и средних предприятий Курской области за год уменьшилась вдвое

По итогам 2025 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних предприятий Курской области до налогообложения достиг 52 млрд руб., что составило 47,3% от уровня предыдущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Курскстата.

В частности, с прибылью завершили год 68,4% юрлиц, заработав 71,5 млрд руб. Убытки понесли 31,6% предприятий на совокупную сумму 19,5 млрд руб.

На конец декабря 2025 года кредиторская задолженность курских организаций достигла 276,8 млрд руб. (из них просроченная — почти 5 млрд руб.). Дебиторская задолженность составила около 303 млрд руб., из которых 8,9 млрд руб. приходится на просроченную.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что сбережения бизнеса в макрорегионе в 2025 году выросли на 11% — до 523,9 млрд руб.

Кабира Гасанова