Организатора казино осудили за взятку экс-замначальнику свердловского МВД

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор жителю Арамили Петросу Галстяну по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном и особо крупном размере), сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

По данным следствия, в начале 2016 года Галстян совместно с сообщником (дело в отношении него выделено в отдельное производство) арендовал помещение на первом этаже дома №139 по улице Куйбышева. Там он установил игровые автоматы и организовал проведение азартных игр с использованием интернета. «Мужчины достоверно знали, что в соответствии с федеральным законом №244 игорные зоны в Свердловской области отсутствуют, однако это их не остановило»,— говорится в сообщении суда.

За покровительство незаконному бизнесу Петрос Галстян передал сотруднику полиции взятку 1,5 млн руб. Деньги переводились двумя частями: 1,2 млн и 300 тыс. руб.

Петрос Галстян был задержан в прошлом году. Суд назначил ему девять лет колонии строгого режима со штрафом 13,5 млн руб.

Ранее за получение взяток в Екатеринбурге был осужден бывший заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор полиции Владимир Романюк. По версии следствия, он давал распоряжения о прекращении проверок нелегального заведения, владельцы которого платили за «крышу». В 2018 году он был задержан сотрудниками ФСБ, а в 2020 году осужден на восемь с половиной лет колонии строгого режима.

Полина Бабинцева