МИД Турции осудил нападение на Иран и атаки на страны Персидского залива

Турция осудила действия США и Израиля против Ирана и атаки Ирана на страны Персидского залива. С такой оценкой ситуации на Ближнем Востоке выступил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан. Он призвал к деэскалации в регионе, предложив сторонам немедленно «нажать на кнопку мира».

«Я скажу однозначно: неспровоцированное нападение на Иран несправедливо и незаконно,— сказал турецкий министр. — В то же время неспровоцированные атаки Ирана на другие страны региона, особенно на страны Персидского залива, в равной степени недопустимы».

«В целом, эта ситуация в корне неправильна, и ее необходимо остановить как можно скорее. Другими словами, “кнопка мира” должна быть нажата немедленно, чтобы боевые действия могли прекратиться»,— добавил дипломат.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, назвав своей целью, помимо прочего, смену власти в стране. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в регионе.

Анастасия Домбицкая