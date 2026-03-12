Турпоток на нижегородские промпредприятия за год увеличился на 11,5%

Экскурсионный туристический поток на промышленные предприятия в Нижегородской области в 2025 году увеличился на 11,5% — до 168,6 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, сегодня для посещения туристами доступно около 50 нижегородских промышленных площадок. Среди них предприятия металлургической, пищевой, химической, энергетической и лесной промышленности, а также компании авто-, авиа- и судостроения.

Кроме того, для туристов открыты производства народных художественных промыслов — филиграни, хохломской и городецкой росписи.

«Наши заводы и фабрики превращаются в новые точки притяжения для путешественников и становятся полноправными участниками туристической жизни региона. Широкий спектр отраслей позволяет нам предлагать гостям совершенно уникальные программы экскурсий»,— отметил глава региона.

Развитие промышленного туризма является одним из направлений работы в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Кроме того, Нижегородская область принимает участие в программе АСИ «Открытая промышленность». Этот проект реализуется в регионе с 2021 года, его промежуточный результат — создание более 50 экскурсий по предприятиям различных отраслей, в том числе для детей и молодежи.

Как сообщалось ранее, туристический поток на нижегородские предприятия в 2020–2024 годах вырос в 30 раз. В 2024 году власти сообщали о 150 тыс. туристов, которые посетили заводы.

Владимир Зубарев