Турпоток на нижегородские промпредприятия за четыре года вырос в 30 раз

Туристический поток в сегменте промышленного туризма за четыре года вырос в Нижегородской области в 30 раз. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил на встрече с предпринимателями 19 ноября 2025 года.

По итогам 2024 года промпредприятия региона посетили более 150 тыс. туристов. На текущий момент экскурсии проводят уже 50 предприятий области.

По словам Глеба Никитина, объем платных услуг в сфере туризма в целом в 2024 году увеличился по сравнению с 2023 годом на 22%, а за девять месяцев 2025 года — еще на 33%. За последний год число туристов выросло более чем на 0,5 млн человек.

«Сейчас в среднем туристы пребывают у нас два дня — этот показатель продолжает увеличиваться. Если каждый гость оставляет в области около 10 тысяч рублей в день, то прирост турпотока превращается более чем в 10 миллиардов рублей ежегодно»,— отметил нижегородский губернатор.

Директор Ассоциации рестораторов области Алексей Беляев рассказал на встрече о заинтересованности ассоциации в скорейшем открытии филиала Института гастрономии Сибирского федерального университета. Глеб Никитин поручил своему заместителю Олегу Берковичу и министру туризма Сергею Яковлеву ускорить эту работу.