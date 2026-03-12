Горнолыжница Ворончихина завоевала третью медаль Паралимпиады

Горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде в Италии. Это третья медаль 23-летней россиянки на текущих Играх после золота в супергиганте и бронзы в скоростном спуске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Emilio Morenatti / AP Фото: Emilio Morenatti / AP

По итогам двух попыток Ворончихина показала результат 2 минуты 25,26 секунды. Золото взяла шведка Эбба Оршё, у которой на две попытки ушло 2 минуты 22,42 секунды. Бронзовым призером стала француженка Орели Ришар (2.27,04).

Для сборной России, состоящей всего из шести человек, это седьмая медаль на Паралимпиаде (4 золота, 1 серебро и 2 бронзы). Она занимает четвертое место в медальном зачете. Лидируют китайские спортсмены, скопившие 26 (10-7-9) наград.

Паралимпийские игры в Италии завершатся 15 марта.

Арнольд Кабанов