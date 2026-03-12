Москалькова рассказала о снижении числа жалоб из СИЗО и колоний почти на треть

Число жалоб от содержащихся в колониях и СИЗО в 2025 году снизилось на 30%, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, среди поступивших в аппарат уполномоченного жалоб подтвердились 10% случаев — они касались медицинского обеспечения, необоснованного отказа в переводах, улучшения условий содержания под стражей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы считаем, что это результат укрепления служебной дисциплины, лучшего отношения к людям, увеличения финансирования — хоть и небольшого, но оно в плюсе, — и тех законодательных и подзаконных актов, которые приняты в последнее время»,— заявила омбудсмен на заседании коллегии ФСИН (цитата по ТАСС).

Обращения о жестоком обращении с обвиняемыми госпожа Москалькова назвала «единичными». Число жалоб на условия содержания сократилось почти в четыре раза, добавила омбудсмен.

Полина Мотызлевская