Москалькова рассказала о снижении числа жалоб из СИЗО и колоний почти на треть
Число жалоб от содержащихся в колониях и СИЗО в 2025 году снизилось на 30%, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, среди поступивших в аппарат уполномоченного жалоб подтвердились 10% случаев — они касались медицинского обеспечения, необоснованного отказа в переводах, улучшения условий содержания под стражей.
«Мы считаем, что это результат укрепления служебной дисциплины, лучшего отношения к людям, увеличения финансирования — хоть и небольшого, но оно в плюсе, — и тех законодательных и подзаконных актов, которые приняты в последнее время»,— заявила омбудсмен на заседании коллегии ФСИН (цитата по ТАСС).
Обращения о жестоком обращении с обвиняемыми госпожа Москалькова назвала «единичными». Число жалоб на условия содержания сократилось почти в четыре раза, добавила омбудсмен.