Если ложка меда пахнет шоколадом, бодрит не хуже эспрессо и при этом наполнена антиоксидантами, то, возможно, к этому приложили руку не только пчелы, а еще и ученые. Исследователи из Бразилии разработали продукт, в котором мед безжальных пчел смешивается со скорлупой какао-бобов. Обычно это отходы шоколадного производства, которые никому не нужны. С помощью ультразвука ученым удалось извлечь из этой шелухи теобромин и кофеин — те самые стимулирующие соединения, за которые мы любим кофе и шоколад. Еще их часто связывают с пользой для сердца и сосудов.

Мед как основу тоже взяли местный, так как он более водянистый и идеально подходит в качестве растворителя. Предварительные дегустации показали, что продукт обладает ярко выраженным шоколадным вкусом, что, безусловно, привлечет покупателей. Помимо прочего, замечают ученые, этот мед — не только лакомство, но также он содержит биологически активные соединения. Исследователи даже прогнали свое изобретение через специальную программу, которая оценивает экологичность. И тут «шоколадный мед» получил положительный балл. Команда запатентовала процесс и сейчас ищет партнеров для вывода продукта на рынок. Остается надеяться, что в погоне за прибылью новый продукт на полках магазинов не постигнет судьба многих полезных, но бессмысленных новинок.

Анна Кулецкая