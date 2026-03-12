Аналитики ЦБ зафиксировали прекращение роста цен из-за повышения НДС

Рост цен из-за повышения ставки НДС до 22% «в целом закончился», следует из бюллетеня аналитиков Банка России «О чем говорят тренды». Такой вывод они сделали на основе данных об инфляции за январь и недельных показателей за февраль.

«Январский всплеск цен оказался недолгим: уже в феврале рост цен замедлился и приблизился к тому, который соответствует инфляции 4%»,— указано в докладе. При этом замедление инфляции до целевого показателя требует сохранения жесткой денежно-кредитной политики продолжительное время, подчеркивают аналитики.

В январе цены выросли на 1,6% месяц к месяцу, годовая инфляция ускорилась до 6%. «В феврале, по недельным данным, динамика цен вернулась к более сдержанным темпам, близким к траектории 4%, а годовая инфляция снизилась»,— отмечается в документе. По оценкам аналитиков Банка России, рост цен из-за повышения ставки НДС затронул примерно две трети потребительской корзины.

Ставку НДС повысили с 20% до 22% с 1 января. Для социально значимых товаров сохранилась ставка в 10%. Среди них — продукты питания, лекарства и медицинская продукция, детские товары, периодическая печать, книги и другие.