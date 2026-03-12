Экс-вице-мэру Краснодара не смягчили приговор за покушение на мошенничество

В Краснодаре вступил в законную силу приговор бывшему вице-мэру Краснодара Всеволоду Нетребе, который приговорен к четырем годам колонии общего режима за покушение на особо крупное мошенничество, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Обвинительный приговор был вынесен судом первой инстанции в декабре 2025 года, экс-чиновник обжаловал его как чрезмерно жесткий, но апелляционная инстанция оставила судебный акт без изменений.

Всеволод Нетреба взят под стражу в зале краевого суда. До вступления судебного акта в силу экс-чиновник находился под домашним арестом, куда его поместили в апреле 2025 года, сразу после задержания. Сотрудникам ФСБ стало известно, что вице-мэр Нетреба, курировавший внутреннюю политику, обещал своему знакомому за вознаграждение в 4,6 млн руб. обеспечить его избрание депутатом городской думы Краснодара во время выборов в сентябре 2025 года.

При передаче Всеволоду Нетребе 2 млн руб. чиновник был задержан. Следствие установило, что вице-мэр не имел возможности повлиять на ход выборов, поэтому его действия были квалифицированы как покушение на мошенничество.

Анна Перова, Краснодар