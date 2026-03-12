Правка к поправке
Финская оппозиция хочет гарантий неразмещения ядерного оружия на территории страны
Финские оппозиционные партии требуют от правительства гарантий отсутствия планов размещения на территории страны ядерного оружия. Озабоченность политиков вызвало решение властей отменить закрепленный в финском законодательстве запрет на транзит ядерного оружия. Оппозиционные партии опасаются, что этим дело не ограничится, настаивая на письменных — в идеале юридически обязывающих — гарантиях того, что в Финляндии не будет на долгосрочной основе размещено ядерное оружие других стран. Ранее в Кремле предупредили, что действия официального Хельсинки ведут к эскалации напряженности на европейским континенте.
Лидер оппозиционной партии «Центр» и бывший министр обороны Финляндии Антти Кайкконен
Фото: Lenin Nolly / NurPhoto / Getty Images
В финском парламенте вот уже несколько дней обсуждают одобренную правительством неделей ранее поправку к закону о ядерной энергетике, предполагающую отмену запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны. Лидер оппозиционной партии «Центр», бывший министр обороны Антти Кайкконен призвал законодателей принять заявление о недопущении размещения ядерного оружия в мирное время. «Стоило бы искать решение так же, как это делается в большинстве стран Северной Европы, то есть в Швеции, Норвегии, Дании, где нет законодательных ограничений, но существует четкая линия в отношении ядерного оружия… Можно было бы совместно принять решение о том, что мы не разрешаем его размещение в Финляндии в мирное время»,— заявил он (здесь и далее цитаты по «РИА Новости»).
Председатель парламентской фракции оппозиционной Социал-демократической партии Тютти Туппурайнен, однако, считает, что простого заявления мало. Она призывает закрепить запрет законодательно. «Разговоры о политическом заявлении — это пустые слова, и это не меняет того факта, что правительство ясно дало понять, что все ограничения в атомной энергетике будут сняты»,— заявила она. По ее словам, принятые правительством поправки к закону о ядерной энергетике никаких ограничений на власти не накладывают. «Неформальное политическое заявление, принятое в дополнение к этому, будет по большей части фиговым листком»,— убеждена политик.
Председатель социал-демократов Антти Линдтман выразил сожаление, что правительство не провело парламентские слушания перед одобрением спорной поправки. По его словам, у Финляндии ввиду своего географического положения есть основания подходить к вопросу о ядерном оружии с «большой сдержанностью и тщательным рассмотрением».
Такая позиция соответствует мнению большинства граждан Финляндии. По данным опроса общественного мнения, приведенного газетой Helsingin Sanomat, 49% респондентов выступают против размещения на территории страны ядерного оружия, 31% не возражает против этой перспективы, в то время как 20% затруднились с ответом. Опрос проводился уже после принятия поправки к закону о ядерной энергетике.
В соответствии с ныне действующим законодательством ввоз ядерных взрывчатых веществ в Финляндию, а также их транспортировка, доставка или хранение на территории страны полностью запрещены. Принятая 5 марта правительством поправка разрешает ввоз ядерных взрывчатых веществ в Финляндию, а также их транспортировку, доставку или хранение на территории страны, «если это будет связано с обороной Финляндии, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством».
Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен выразил уверенность, что правительство и парламент смогут выйти на компромисс. Судя по его комментариям, власти склоняются к идее принятия политической декларации, в которой разъяснялся бы подход Финляндии к идее размещения ядерного оружия на территории страны в мирное время. О юридически обязывающих ограничениях в правительстве, однако, говорить не готовы.
Ядерное оружие США на данный момент размещено на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции. В начале марта президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении начать переговоры о «продвинутом ядерном сдерживании» с рядом европейских стран, подразумевая, что на них будет распространяться французский «ядерный зонтик», то есть гарантии безопасности (см. “Ъ” от 6 марта). Среди таких государств он перечислил и Финляндию. При этом он не исключил, что французское ядерное оружие, как и американское, может быть размещено на территории других стран.
После того как стало известно о перспективе изменения финского законодательства, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что решения финских властей ведут «к эскалации напряженности на европейском континенте» и «добавляют уязвимости Финляндии, причем уязвимости, которая спровоцирована такими действиями местных властей».