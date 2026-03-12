Правка к поправке

Финские оппозиционные партии требуют от правительства гарантий отсутствия планов размещения на территории страны ядерного оружия. Озабоченность политиков вызвало решение властей отменить закрепленный в финском законодательстве запрет на транзит ядерного оружия. Оппозиционные партии опасаются, что этим дело не ограничится, настаивая на письменных — в идеале юридически обязывающих — гарантиях того, что в Финляндии не будет на долгосрочной основе размещено ядерное оружие других стран. Ранее в Кремле предупредили, что действия официального Хельсинки ведут к эскалации напряженности на европейским континенте.

Лидер оппозиционной партии «Центр» и бывший министр обороны Финляндии Антти Кайкконен

Фото: Lenin Nolly / NurPhoto / Getty Images

В финском парламенте вот уже несколько дней обсуждают одобренную правительством неделей ранее поправку к закону о ядерной энергетике, предполагающую отмену запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны. Лидер оппозиционной партии «Центр», бывший министр обороны Антти Кайкконен призвал законодателей принять заявление о недопущении размещения ядерного оружия в мирное время. «Стоило бы искать решение так же, как это делается в большинстве стран Северной Европы, то есть в Швеции, Норвегии, Дании, где нет законодательных ограничений, но существует четкая линия в отношении ядерного оружия… Можно было бы совместно принять решение о том, что мы не разрешаем его размещение в Финляндии в мирное время»,— заявил он (здесь и далее цитаты по «РИА Новости»).

Председатель парламентской фракции оппозиционной Социал-демократической партии Тютти Туппурайнен, однако, считает, что простого заявления мало. Она призывает закрепить запрет законодательно. «Разговоры о политическом заявлении — это пустые слова, и это не меняет того факта, что правительство ясно дало понять, что все ограничения в атомной энергетике будут сняты»,— заявила она. По ее словам, принятые правительством поправки к закону о ядерной энергетике никаких ограничений на власти не накладывают. «Неформальное политическое заявление, принятое в дополнение к этому, будет по большей части фиговым листком»,— убеждена политик.

Председатель социал-демократов Антти Линдтман выразил сожаление, что правительство не провело парламентские слушания перед одобрением спорной поправки. По его словам, у Финляндии ввиду своего географического положения есть основания подходить к вопросу о ядерном оружии с «большой сдержанностью и тщательным рассмотрением».

Такая позиция соответствует мнению большинства граждан Финляндии. По данным опроса общественного мнения, приведенного газетой Helsingin Sanomat, 49% респондентов выступают против размещения на территории страны ядерного оружия, 31% не возражает против этой перспективы, в то время как 20% затруднились с ответом. Опрос проводился уже после принятия поправки к закону о ядерной энергетике.

В соответствии с ныне действующим законодательством ввоз ядерных взрывчатых веществ в Финляндию, а также их транспортировка, доставка или хранение на территории страны полностью запрещены. Принятая 5 марта правительством поправка разрешает ввоз ядерных взрывчатых веществ в Финляндию, а также их транспортировку, доставку или хранение на территории страны, «если это будет связано с обороной Финляндии, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством».

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен выразил уверенность, что правительство и парламент смогут выйти на компромисс. Судя по его комментариям, власти склоняются к идее принятия политической декларации, в которой разъяснялся бы подход Финляндии к идее размещения ядерного оружия на территории страны в мирное время. О юридически обязывающих ограничениях в правительстве, однако, говорить не готовы.

Ядерное оружие США на данный момент размещено на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции. В начале марта президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении начать переговоры о «продвинутом ядерном сдерживании» с рядом европейских стран, подразумевая, что на них будет распространяться французский «ядерный зонтик», то есть гарантии безопасности (см. “Ъ” от 6 марта). Среди таких государств он перечислил и Финляндию. При этом он не исключил, что французское ядерное оружие, как и американское, может быть размещено на территории других стран.

После того как стало известно о перспективе изменения финского законодательства, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что решения финских властей ведут «к эскалации напряженности на европейском континенте» и «добавляют уязвимости Финляндии, причем уязвимости, которая спровоцирована такими действиями местных властей».

