На трех курортах Северного Кавказа запустят единый ски-пасс до конца сезона

Госкорпорация Кавказ.РФ запускает единый ски-пасс для трех горнолыжных курортов Северного Кавказа — «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, «Мамисон» в Северной Осетии и «Ведучи» в Чечне. Продажи стартуют 13 марта 2026 года и продлятся до конца зимнего сезона, примерно до июля на «Эльбрусе». Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ.

Пасс дает туристам по три дня катания на каждом курорте плюс по одной дополнительной поездке на канатных дорогах любого из них в любой день до конца мая 2026 года. Туристы получают гибкость: они выбирают курорт по погоде и настроению, активируя дни по очереди. Идея повышает привлекательность региона, где курорты раньше работали раздельно, несмотря на общую инфраструктуру платежных систем вроде ISD, внедренную еще в 2018 году.

Ранее компания вводила похожие пассы: в 2021-м «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» выпустили сезонный абонемент за 50 тыс. руб. для взрослых и 32,5 тыс. для детей, без ограничений по дням. Тогда гендиректор «Курортов Северного Кавказа» Хасан Тимижев объяснил шаг удобством — туристы подстраивают отдых под снег, трассы или семью. Текущий запуск адаптирует модель под новые реалии: «Мамисон» открылся в 2025-м, приняв свыше 40 тыс. посетителей до полноценного сезона, а в ноябре анонсировали 10% кэшбэк по СБП для этих трех курортов.

Каждый курорт уникален. На «Эльбрусе» сезон длится в среднем до июля благодаря высоте и снегу — здесь 17 км трасс, 8 канаток, пропускная способность 12 тыс. человек в час. «Мамисон» в прошлом сезоне закрылся в середине апреля; новая очередь добавляет трассы на Цмитау-Тау, с планами на 18 км спусков и всесезонный формат. «Ведучи» предлагает 900-метровую трассу с искусственным покрытием круглый год, плюс учебные склоны для новичков и семей — идеально для тех, кто ищет мягкий старт.

Единый пасс стимулирует поток: в 2021-м сезонный вариант привлек тысячи, а сейчас, с ростом внутренних поездок, он усилит конкуренцию с Красной Поляной, где с 2021-го действует аналогичный абонемент на 177 км трасс.

Станислав Маслаков