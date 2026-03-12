В Нижегородской области за два месяца изъяли 130 кг наркотиков

За январь-февраль 2026 года в Нижегородской области изъяли 130 кг наркотиков и психотропных веществ. Это в 7,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года, говорится в статистике регионального ГУ МВД.

Число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков при этом сократилось почти на 48%, до 402. В том числе 361 преступление относится к тяжким и особо тяжким составам, их стало меньше почти на 47%. Однако растет число преступных групп в этой сфере, ими совершено 176 преступлений — в 10,4 раза больше.

Всего в регионе за два месяца зарегистрировали 4,62 тыс. преступлений (минус 16%), из них 54% — имущественные.

На 41% сократилось количество убийств (до 23), изнасилований — на 79% (до четырех). Вместе с тем в 3,5 раза выросло число разбоев — с двух до семи.

Экономических преступлений зарегистрировано 358 (рост на 3,2%), коррупционных — 93 (рост на 27%). В том числе выявлено 50 фактов взяточничества (сокращение на 11%).

Как писал «Ъ-Приволжье», за 2025 год в Нижегородской области изъяли почти 916 кг наркотиков — на 14,5% больше по сравнению с 2024 годом.

Галина Шамберина