Почти 916 кг наркотиков изъяли в Нижегородской области за 2025 год

Правоохранительные органы изъяли 915,6 кг наркотиков и психотропных веществ в Нижегородской области за 2025 год. Это на 14,5% больше по сравнению с 2024 годом, говорится в статистике регионального ГУ МВД.

Количество наркопреступлений в регионе выросло на 12,9%, до 4,05 тыс. В том числе 3,5 тыс. преступлений относились к категории тяжких и особо тяжких. Их количество увеличилось на 17,9%.

Наркопритонов выявили 13 — почти вдвое меньше, чем в 2024 году.

Как писал «Ъ-Приволжье», 405 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 2025 году было совершено в составе ОПГ.

Галина Шамберина