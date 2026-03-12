The Times: бойцы «Дельты» могут принять участие в захвате запасов урана в Иране

Элитное подразделение «Дельта» войск специального назначения армии США может быть задействовано в операции по захвату запасов обогащенного урана в Иране. Источники The Times рассказали, как может проходить подобная операция.

Как пишет газета, «ключом к успеху» операции станут точные разведданные. «Иранцы могут перемещать эти запасы с места на место каждые 24 часа, или они могут быть спрятаны в подземном бункере»,— утверждают собеседники The Times. По их данным, в операции могут принять участие бойцы подразделения «Дельта», которые, вероятно, уже отрабатывали штурм хранилища на его специально построенной копии.

В случае согласования операции первая группа спецназовцев должна будет ночью высадиться и закрепиться на подходах к месту хранения урана. После этого прибудут вертолеты с остальными спецназовцами и учеными, которые будут следить за правильным обращением с радиоактивными материалами. Система ПВО Ирана, как планируется, будет предварительно выведена из строя, передают источники газеты.

Бывший сотрудник MI6 Крис Стили в беседе с The Times отметил, что «все это будет очень непросто… Уран наверняка будет рассредоточен, и если иранцы не лишены здравого смысла, то они подготовятся ко всякого рода внештатным ситуациям».

Ранее СМИ сообщали, что возможная операция с использованием спецназа для захвата урана обсуждалась представителями США и Израиля. Речь шла о том, что такая операция возможна после того, как обе страны убедятся, что иранские вооруженные силы больше не могут представлять «серьезную угрозу».

Алена Миклашевская