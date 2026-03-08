Axios: США и Израиль обсуждали отправку спецназа в Иран для захвата урана

США и Израиль обсудили отправку спецназа в Иран для захвата запасов обогащенного урана на более позднем этапе военных действий. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и министр войны Пит Хегсет

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп и министр войны Пит Хегсет

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На данный момент неизвестно, будет ли это американская, израильская или совместная миссия, сообщили источники. Собеседники предположили, что операцию могут начать после того, как обе страны убедятся, что иранские вооруженные силы больше не могут представлять серьезную угрозу.

По словам представителя США, в Белом доме обсудили два варианта: полный вывоз обогащенного урана из Ирана или привлечение экспертов по ядерной энергетике для его разбавления на месте. Axios пишет, что в миссии могут принять участие специалисты-операторы, а также ученые из МАГАТЭ.

Источники портала также сообщили, что администрация США обсуждала возможность захвата иранского острова Харк, где расположен нефтяной терминал, через который Иран осуществляет примерно 90% экспорта иранской нефти.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Президент США Дональд Трамп заявил, что одна из целей военных действий — не допустить получения Ираном ядерного оружия. В МАГАТЭ неоднократно сообщали, что не фиксировали признаков, которые бы свидетельствовали о разработке Тегераном ядерного оружия.