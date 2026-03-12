Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной балерины Нинели Петровой

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил слова соболезнования родным, близким и коллегам народной артистки России Нинели Петровой, скончавшейся на 102-м году жизни, сообщает пресс-служба Смольного. В своем обращении глава города отметил, что город на Неве и вся российская культура понесли тяжелую утрату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Мариинского театра Фото: пресс-служба Мариинского театра

«Нинель Александровна Петрова – легенда отечественного искусства. Ее профессиональный путь, охватывающий несколько десятилетий – целая эпоха в истории балета. Выпускница Ленинградского хореографического училища, ученица Агриппины Вагановой, благодаря яркому таланту и мастерству она стала символом преданности искусству, частью золотого фонда русского балета»,— говорится в сообщении.

О смерти народной артистки России стало известно 3 марта. Госпожа Петрова была одной из ведущих балерин Мариинского театра (бывший Кировский) в 1940–1960-х годах, исполнив главные партии в «Жизели», «Баядерке», «Ромео и Джульетте». После завершения сценической карьеры она посвятила себя педагогической деятельности.

Андрей Маркелов