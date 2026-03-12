Вугар Абдуллаев возглавил больницу в Красноуфимске после ухода Павла Мясникова

Главный врач Ачитской центральной районной больницы Вугар Абдуллаев утвержден на пост руководителя Красноуфимской районной больницы, сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области. На посту он сменил Павла Мясникова, который получил должность главного врача одной из крупнейших больниц в Екатеринбурге — №40.

Вугар Абдуллаев

Фото: Канал министерства здравоохранения Свердловской области в Max Вугар Абдуллаев

Фото: Канал министерства здравоохранения Свердловской области в Max

В ведомстве подчеркнули, что господин Абдуллаев уже работал в Красноуфимской районной больнице в качестве врача-терапевта с 2019 года, с 2020 года исполнял обязанности заместителя главврача учреждения по лечебной части. «С апреля 2023 года Вугар Абдуллаев успешно руководил Ачитской центральной районной больницей. Его возвращение в Красноуфимскую районную больницу в качестве руководителя является логичным шагом, учитывая глубокое знание специфики учреждения и региона»,— отметили власти.

По данным ведомства, господин Абдуллаев в 2009 году окончил Азербайджанский медицинский университет по специальности «Лечебное дело», позже проходил обучение в ординатуре по пульмонологии и интернатуре по терапии в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ). Трудовой путь он начал в качестве врача-терапевта и пульмонолога в медицинских учреждениях Екатеринбурга. «Обширный опыт, профессионализм и доказанные управленческие навыки специалиста позволят обеспечить дальнейшее эффективное развитие Красноуфимской районной больницы, повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей, а также укрепить кадровый потенциал учреждения»,— заверили в министерстве.

Василий Алексеев