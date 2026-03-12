«Новосибирскавтодор» сократил выручку по итогам 2025 года на 32%

В 2025 году выручка АО «Новосибирскавтодор» составила около 17,97 млрд руб., что на 32% ниже уровня 2024 года (26 млрд руб.). При этом чистая прибыль за год сменила отрицательное значение на положительное, составив 433,5 млн руб., следует из бухгалтерской отчетности предприятия.

В 2024 году компания показала убыток в размере 868 млн руб. Краткосрочные обязательства общества в прошлом году составили 9,82 млрд руб., включая 3,7 млрд руб., полученных от заказчиков.

Согласно отчету, в 2026 году «Новосибирскавтодор» планирует выполнить работы на общую сумму 16 млрд руб. «Ведется работа по заключению контрактов, для исполнения которых имеются все необходимые ресурсы», — указано в документе.

В настоящее время «Новосибирскавтодор» участвует в ряде судебных и арбитражных разбирательств. В частности, к компании подан иск ФКУ «Ространсмодернизация» с требованием о взыскании 713,8 млн руб. Руководство строительной организации считает данные требования не подлежащими удовлетворению, в связи с чем не ожидает, что они смогут оказать существенное влияние на финансовое положение общества, говорится в отчете. В нем также отмечено, что резерв под судебные разбирательства не сформирован.

АО «Новосибирскавтодор» зарегистрировано в Новосибирске и специализируется на строительстве и ремонте автомобильных дорог. Общество включает 13 филиалов в Новосибирской области и Алтайском крае.

Лолита Белова