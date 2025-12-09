Суд назначил разбирательство по иску к «Новосибирскавтодору» на 713 млн рублей

Арбитражный суд Московской области принял к производству исковое заявление к АО «Новосибирскавтодор» о взыскании 713,8 млн руб. Разбирательство назначено на 20 января 2026 года, следует из картотеки суда.

Истцом в заявлении указано ФКУ «Ространсмодернизация». Претензия связана с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом на реконструкцию аэропорта Толмачево (Новосибирск).

«Суд предлагает сторонам урегулировать спор самостоятельно и провести примирительную процедуру. Стороны могут урегулировать спор путем проведения переговоров, медиации, судебного примирения или использования других примирительных процедур, если это не противоречит федеральному закону»,— говорится в определении суда.

В июне 2025 года «Ространсмодернизация» объявила аукцион на поиск подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево за 6,7 млрд руб. Победителем был признан «Новосибирскавтодор».

ФКУ «Ространсмодернизация» создано в 2004 году. С 2022 года выполняет функции госзаказчика по строительству и реконструкции транспортной инфраструктуры на территории России, с этого года под ее ведение переданы объекты, которые ранее реализовывали Росавиация и Росморречфлот. С 2025 года ФКУ заказывает работы в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Лолита Белова