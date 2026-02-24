Россельхозбанк направил на поддержку тамбовского АПК 36 млрд рублей в 2025 году

В 2025 году Россельхозбанк (РСХБ) выделил 36,3 млрд руб. на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) Тамбовской области, что вдвое превышает объем финансирования в 2024 году. Об этом сообщили в правительстве региона.

Из общей суммы около 29 млрд руб. выделено на крупный бизнес, более 7 млрд руб. — на средний, малый и микробизнес. Не менее 16 млрд руб. использованы для финансирования сезонных работ, из которых 4 млрд руб. получили малые предприятия — это на 20% больше, чем в предыдущем году.

Наибольшую часть кредитов получили компании, работающие в птицеводстве, овощеводстве в закрытом грунте и растениеводстве — их финансирование составило свыше 17,5 млрд руб., или 48% от общего объема договоров. Основной акцент сделан на кредитование оборотных активов, что обеспечивает стабильность производственных процессов, заявили в облправительстве.

Инвестиционные кредиты преимущественно использовались для модернизации тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции. Важным направлением стало внедрение новых технологий и цифровизация в сельском хозяйстве.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Воронежская область вошла в тройку регионов по развитию АПК в рейтинге РСХБ. Уровень технологичности сельского хозяйства региона оценили на 63,9%.

Егор Якимов