МИД Таиланда: все грузовые суда под флагом страны покинули Ормузский пролив

Все грузовые суда под флагом Таиланда покинули Ормузский пролив после инцидента с балкером Mayuree Naree, сообщили в МИДе королевства.

«Морской департамент Министерства транспорта предоставил дополнительную информацию о том, что все суда под тайским флагом покинули район Ормузского пролива и что ни одно тайское грузовое судно там не заблокировано»,— сообщили в МИД страны в ходе брифинга (цитата по The Nation).

11 марта тайское грузовое судно Mayuree Naree с 23 членами тайского экипажа на борту получило повреждения кормовой части, произошел пожар. ЧП случилось вблизи Ормузского пролива, куда судно пришло из порта Халифа в ОАЭ. МИД Таиланда запросил помощь у властей Омана, в итоге королевскому военно-морскому флоту удалось спасти 20 членов экипажа балкера. По данным тайского внешнеполитического ведомства, моряки сейчас находятся в безопасности, им оказывают психологическую помощь.

Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После начала военной операции США и Израиля Иран начал перекрывать движение по проливу и атаковать танкеры, пытающиеся пересечь коридор.

Анастасия Домбицкая