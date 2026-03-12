Грузинское правительство передумало запрещать импорт автомобилей старше шести лет

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на заседании правительства, что кабмин «решил в определенной степени скорректировать» правила импорта автомобилей. Об этом сообщают местные ресурсы bfm.ge и Business media.ge.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ираклий Кобахидзе

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Ираклий Кобахидзе

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Вместо полного запрета на импорт авто старше шести лет будет установлен повышенный акциз на кубический сантиметр в размере 4,5 лари ($1,66). «Таким образом, запрет заменяется повышенным акцизом»,— подчеркнул Ираклий Кобахидзе.

Премьер отметил, что данное решение «очень важно с точки зрения экологии, защиты окружающей среды и чистоты воздуха» и продиктовано «интересами частных субъектов, интересами граждан», а также «реакцией общества».

В данный момент акциз при импорте автомобилей старше шести лет составляет 80 тетри ($0,29) на кубический сантиметр.

Решение о полном запрете импорта автомобилей старше шести лет с 1 апреля текущего года, озвученное главой правительства 12 февраля, вызвало бурную реакцию со стороны автоимпортеров и граждан с низким уровнем доходов. За это решение правительство остро критиковала даже партия «Сила народа», которая считается главным партнером правящей в стране партии миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта».

Георгий Двали, Тбилиси