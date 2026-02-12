В Грузии запретят импорт автомобилей старше шести лет

В парламент Грузии внесен законопроект о запрете ввоза в страну автомобилей старше шести лет. Об этом сообщает commersant.ge со ссылкой на заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

«Это важно для экологии, здоровья людей и обеспечения комфортного передвижения граждан»,— пояснил глава правительства.

Господин Кобахидзе отметил, что количество автомобилей в Грузии растет с каждым годом. «Если в 2012 году в стране было зарегистрировано 864 тыс. автомобилей, то в 2025 году число автомобилей превысило 2 млн»,— посетовал премьер-министр. Он уточнил, что законопроект разработан Министерством внутренних дел, которое отвечает за безопасность дорожного движения.

Автомобили — главная статья грузинского импорта. В 2025 году в Грузию было завезено 234,2 тыс. легковых автомобилей общей стоимостью $3,87 млрд. В 2024 году — 209 тыс. машин. Автомобили импортируются в Грузию в основном из США и Европы.

Георгий Двали, Тбилиси