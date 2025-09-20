Пентагон запретил журналистам собирать информацию без разрешения ведомства

Военное министерство США запретило журналистам собирать любую информацию о ведомстве без явного разрешения и свободно передвигаться по зданию Пентагона. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на документ, который получили представители СМИ.

«Информация Министерства войны США должна быть одобрена для публичного распространения соответствующим уполномоченным должностным лицом, даже если она не является секретной»,— следует из текста 17-страничного документа, который опубликовала газета. Согласно новой политике, за отказ от соблюдения правил журналисты будут лишаться аккредитации министерства.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что новая политика отражает основанные на здравом смысле правила по защите информации и национальной безопасности.

Однако автор публикации в The Washington Post считает, что новые правила представляют собой резкий отход от многолетней практики. На протяжении многих руководители оборонных ведомств открыто общались с прессой, а некоторые журналисты посещали зоны боевых действий.

Сегодня ночью министр войны США Пит Хегсет написал в X, что журналистам больше нельзя будет «бродить» по залам охраняемого Пентагона. «Носите значок и следуйте правилам — или идите домой»,— написал господин Хегсет. Он подчеркнул, что отныне пресса больше не будет управлять ведомством.