В Черкесске после реконструкции открыли крупнейшую детскую поликлинику КЧР

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов посетил открытую после масштабной реконструкции крупнейшую детскую поликлинику Черкесска, сообщила его пресс-служба.

Учреждение обслуживает более 30 тыс. маленьких жителей столицы и принимает до 500 посещений в день. Здание, построенное в 1989 году, не обновлялось с момента ввода в эксплуатацию.

Работы начались в 2025 году, когда Темрезов анонсировал капитальный ремонт в своем Telegram-канале. Специалисты заменили инженерные коммуникации, установили системы кондиционирования и вентиляции, завершили штукатурку внутри и снаружи. Поликлиника закрылась на ремонт 27 января 2025 года и возобновила работу раньше срока; министерство здравоохранения КЧР распределяло пациентов по другим базам на это время.

Рашид Темрезов подчеркнул, что проект учел удвоенную нагрузку: проектная мощность составляла 250 посещений в смену, но поток вырос вдвое. Строители переработали внутреннюю логистику, входную группу, регистратуру и гардероб, создали зоны для детей с ограниченными возможностями здоровья. В поликлинике модернизировали регистратуру с цифровыми сервисами и электронным документооборотом, обустроили просторные кабинеты педиатров и прививочные, игровые комнаты и зоны отдыха для родителей.

Новые лифты стали вместительными, на каждом этаже появились санузлы, улучшилась навигация по этажам. Установили современные системы пожарной безопасности, видеонаблюдения, обеспечили доступ для маломобильных групп. Рашид Темрезов отметил, что обновление сделало учреждение удобным и доброжелательным, где дети приходят с доверием, а родители — с уверенностью в помощи.

Эта поликлиника на улице Умара Алиева остается главным амбулаторным центром для детей Черкесска. Реконструкция вписывается в усилия по модернизации первичного звена здравоохранения в КЧР: ранее открыли поликлиники в Учкекене и Малокарачаевском районе с ремонтом площадью свыше 4000 кв. м, новыми лифтами и оборудованием. В 2025-м регион продолжил работы по нацпроекту «Здравоохранение», включая объекты на 250 посещений в смену с рентгенами и дневными стационарами.

Станислав Маслаков