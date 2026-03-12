На Ставрополье отремонтировали сельскую больницу за 34 млн рублей

В Ставропольском крае завершили капитальный ремонт участковой больницы села Архангельского. В рамках президентской программы модернизации первичного звена здравоохранения на это было потрачено 34 млн руб. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Фото: Владимир Владимиров

«Заменили все коммуникации и полностью отремонтировали внутренние помещения. В палатах установили душевые, закупили новую мебель и оборудование»,– уточнил губернатор.

Больница с круглосуточным стационаром на 23 койки рассчитана на 105 посещений в сутки.

По словам Владимира Владимирова, в 2025 году по президентской программе планируют привести в порядок еще 6 медицинских учреждений региона. В Пятигорске отремонтируют больницу №2, детскую больницу и поликлинику №1. Также работы проведут в Георгиевской, Предгорной и Новоалександровской районных больницах

Валерий Климов