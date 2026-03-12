Пять воронежских вузов улучшили позиции в локальном рейтинге по ЦФО

В локальный рейтинг вузов Центрального федерального округа (ЦФО) агентства RAEX за 2026 год вошли шесть учебных заведений из Воронежской области. Пять из них улучшили позиции по сравнению с 2025 годом, а еще один воронежский вуз остался на своем месте. Это следует из данных рейтинговой группы.

Воронежский аграрный госуниверистет поднялся на 28-е место

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Воронежский лесотехнический госуниверситет поднялся с 31-го на 23-е место, а Воронежский аграрный госуниверситет императора Петра I — с 33-го на 28-е место. На одну позицию выше оказался Воронежский госуниверситет инженерных технологий, разместившись на 30-м месте (31-е в 2025-м).

51-я строчка рейтинга вновь досталась Воронежскому педуниверситету. На 61-м месте оказался Воронежский экономико-правовой институт (62-е в 2025-м). Ниже всех оказался Международный институт компьютерных технологий — на 79-м месте (82-е в 2025-м).

Всего в локальный рейтинг по ЦФО вошли 16 учебных заведений из Черноземья. В RAEX отмечают, что в целом локальные рейтинги фиксируют прогресс технических вузов, 75% из которых улучшили положение в табелях о рангах. Наивысшие темпы развития фиксируются в центральной России среди университетов Москвы, Ярославской и Воронежской областей.

Егор Якимов