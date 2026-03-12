На Ставрополье экс-инспектора ДПС будут судить за подмену пьяного водителя

Инспектор ДПС из Труновского округа Ставропольского края предстанет перед судом за превышение полномочий. Он подменил пьяного водителя, брата бывшего сослуживца, на трезвого человека и закрыл дело, сообщили в СУ СК по региону.

Ночью 2 февраля 2025 года в селе Донском инспектор остановил автомобиль за рулем которого находился брат его экс-коллеги в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать ответственности нарушителя полицейский направил на медицинское освидетельствование другого человека без признаков опьянения. Следователи Следственного комитета по Ставропольскому краю установили что подсудимый действовал из личной заинтересованности.

После подмены инспектор прекратил производство по административному правонарушению. Он позволил пьяному водителю сесть за руль и продолжить движение создав угрозу общественной безопасности. Этот инцидент выявили в ходе проверки и собрали неопровержимые доказательства включая свидетельские показания и документы.

Сотрудника полиции задержали по ходатайству следователя. Суд поместил его в СИЗО. Против него возбудили уголовное дело по ч.3 ст.286 УК РФ — превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

В 2025 году СК по краю зарегистрировал несколько дел против сотрудников ДПС за коррупцию и превышение полномочий. Следствие подчеркнуло что действия инспектора создали реальную опасность для жителей. Пьяный водитель мог спровоцировать аварию. Суд может назначить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы по данной статье.

Станислав Маслаков