«Такие характеристики важны для сохранения аутентичности Mustang»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: FORD Фото: FORD

Часто случается так, что какая-то вещь, покинувшая наш обиход как анахронизм, возвращается не только как ностальгия, но как что-то элитарное. Когда в 1980-е появились наручные часы, где время показывали не стрелки, а цифры на жидкокристаллическом экранчике, это выглядело очень круто. Но к сегодняшнему дню, согласитесь, стрелки на часах — это не заскорузлый «олдскул», а вполне себе востребованный стиль. То же самое пережили кнопки, тумблеры, крутилки прочие физические органы управления функциями автомобиля. Сначала их полностью вытеснили тачскрины, а теперь клавиши возвращаются, и автопроизводители даже преподносят это как признак породистости той или иной модели. Похоже, подобный ренессанс переживают в наши дни механические коробки переключения передач.

Еще в конце прошлого века многие у нас были в курсе, что в Америке граждане не умеют управляться с «механикой». Не потому что американцы тупые, как уверял нас тогда с экрана телевизора один писатель-сатирик, просто у них в стране «машин на ручке» уже давно фактически нет. А мы пользуемся «ручкой» на «Жигулях», не потому, что это круто, а потому что ничего иного нам отечественная автопромышленность предложить не может.

Но вот, как говорится, «прошли годы». И генеральный директор Ford, Джим Фарли торжественно заявляет, что компания не собирается отказываться от механической коробки передач в модели Mustang. По мнению компании, механическая коробка передач сохраняет свою актуальность не из-за лучшей производительности — современные «автоматы» все же быстрее и эффективнее — а из-за «особого удовольствия и связи с автомобилем, которых не может дать даже самое продвинутое двойное сцепление». Ford считает, что такие характеристики важны для сохранения аутентичности модели Mustang.

Кроме Mustang, Ford также предлагает семиступенчатую механику для внедорожника Bronco, который также популярен среди энтузиастов аутентичных машин. То есть это еще одно подтверждение подхода Ford к идее сохранить механические трансмиссии в своих наиболее драйверских моделях.

Дмитрий Гронский