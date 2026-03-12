Треть американцев не верят в честность выборов в Конгресс

34% опрошенных американцев заявили о том, что не доверяют или мало доверяют честности промежуточных выборов — выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре текущего года. Это следует из опроса NPR/PBS/Marist Poll, проведенного со 2 по 4 марта. В нем приняли участие более 1,5 тыс. взрослых американцев.

66% опрошенных заявили, что верят в честность промежуточных выборов в США. Однако показатель снизился по сравнению с данными опроса в октябре 2024 года. Тогда о недоверии заявляло лишь 24% американцев.

Показатели также различаются в зависимости от партийной принадлежности опрошенных. 88% демократов считают, что выборы пройдут честно, против 67% республиканцев.

На вопрос о наибольших угрозах для выборов 33% назвали фальсификации, 26% — распространение вводящей в заблуждение информации, 24% — давление на избирателей и создание препятствий для участия в выборах. 8% заявили об иностранном вмешательстве в выборы как о «важнейшей угрозе». Сторонники демократов чаще всего называли давление на избирателей (41%), а республиканцев — фальсификации (57%).

