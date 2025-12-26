Дмитрий Ваньчков назначен врио главы комитета по транспорту Петербурга

В связи с уходом Валентина Енокаева временно исполняющим обязанности председателя комитета по транспорту назначен Дмитрий Ваньчков. Об этом 26 декабря сообщили в структуре Смольного.

Врио главы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков

Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга Врио главы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков

Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Господин Енокаев освобожден от занимаемой должности. Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил ему благодарность за эффективную государственную гражданскую службу.

«С 27 декабря 2025 года временно исполняющим обязанности председателя Комитета по транспорту назначен первый заместитель председателя Дмитрий Ваньчков»,— добавили в комтрансе.

Подробнее об уходе Валентина Енокаева из Смольного — в материале «Ъ Северо-Запад» «Комитет по транспорту остался без главы».

Татьяна Титаева