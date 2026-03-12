Из Ростовской области в Грузию экспортировали за неделю 20 тонн рыбы

С территории Ростовской области с 2 по 6 марта экспортировали 20 тонн мороженой рыбы в Грузию после проведения ветеринарного контроля в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что компания-экспортер входит в перечень российских предприятий, которые прошли ветеринарно-санитарное обследование и соответствуют требованиям страны-импортера. Продукция, отправленная в Грузию, признана безопасной, ее качество и безопасность товара подтвердили результаты лабораторных исследований.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что с территории Ростовской области в 2025 году экспортировали чуть более 1,7 млн т продукции предприятий агропромышленного комплекса региона.

Константин Соловьев