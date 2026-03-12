«Вкусно — и точка» объявила о выходе на рынок Киргизии

«Вкусно — и точка» объявила о решении выйти на зарубежный рынок. Первым направлением станет Киргизия. Рестораны планируется открыть в республике к концу 2026 года. Всего в ближайшие пять лет в стране должны запустить более 15 точек и создать около 750 рабочих мест. Об этом сообщили РБК в компании.

Основное юрлицо сети ресторанов ООО «Система ПБО» подписало договор коммерческой концессии с киргизской ОсОО «Алькрест Фуд». По условиям соглашения предприятия партнера-франчайзи будут следовать стандартам работы «Вкусно — и точка».

«Кыргызстан — динамично развивающийся рынок с растущим спросом на качественные и доступные форматы общественного питания. “Вкусно — и точка” является правопреемником крупнейшей международной сети в России и начинает активно развиваться через франчайзинг за рубежом»,— отметил генеральный директор «Алькрест Фуд» Темирлан Миргазы. В Киргизии нет ресторанов McDonald's.

McDonald’s объявила об уходе из России в мае 2022 года. Американская компания продала российский бизнес предпринимателю Александру Говору. Он говорил, что договор предусматривает опцион на обратный выкуп в ближайшие 10–15 лет после сделки. В сеть «Вкусно — и точка» входят более 970 ресторанов в 66 регионах.