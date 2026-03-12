При атаке на сельхозпредприятие на Кубани погиб человек

В Краснодарском крае беспилотники атаковали сельхозпредприятие. Оно получило повреждения. Погиб один человек, еще двое пострадали, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Предприятие находится в промзоне станицы Новоминской в Каневском районе. На предприятии повреждены административные здания и цистерны с патокой. Также на месте возник пожар, его уже потушили. Пострадавших госпитализировали, подробности об их состоянии не приводятся.

«Получаю оперативные доклады от главы муниципалитета. Поручил Александру Герасименко оказать всю необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшим»,— написал господин Кондратьев в Telegram.

По данным Минобороны РФ, сегодня ночью над Краснодарским краем сбили 30 беспилотников. В Тихорецком районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы, никто не пострадал.