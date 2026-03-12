Глобальные бренды вернулись в гаражи

Продажи автомобилей глобальных брендов в России выросли в 2,5 раза с нового года. За первые два месяца 2026 года альтернативными маршрутами ввезли почти 24,5 тыс. таких машин, сообщает «Автостат». Рыночная доля продаж составила 15%. При этом в начале года на ушедшие бренды приходилось лишь 6%. В чем причина возрождения интереса к японским, европейским и американским маркам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Первое место в рейтинге новых некитайских иномарок в январе-феврале 2026 года получила Mazda, которой удалось реализовать почти 5 тыс. машин. Второе место — за прошлогодним лидером в этом сегменте — Toyota. Также в топе продаж BMW, Volkswagen и Skoda.

Покупатели боятся, что правила расчета утильсбора или таможенных платежей могут еще раз внепланово измениться, и перестали надеяться на скорое снятие санкций, считает главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко: «Тут сошлось сразу несколько факторов. Прежде всего предложение на российском рынке сократилось до наших марок, нескольких иномарок — в основном китайских — и нового старого корейского бренда SsangYong, претерпевшего второе рождение. Стоит это недешево, и люди, которые в 2023-2025 годах вроде как были готовы сменить автомобиль на что-то новое, решили подождать. В какой-то момент у них появилась надежда, что российские и американские президенты вот-вот договорятся, и жизнь снова станет как раньше. Но выяснилось, что пока соглашения нет, а крупные мировые бренды возвращаться не собираются».

Две трети ввозимых альтернативным импортом брендов собирается в том же Китае. Поэтому в Россию часто приезжают удлиненные версии BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen. Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander можно привезти от 2,6 млн руб. Skoda Superb — от 3,5 млн. руб. Это дешевле популярных китайских моделей, отмечает основатель компании E.N Cars Евгений Забелин: «Из КНР в основном ввозят китайские бренды — это гибридные автомобили. На гибриды очень сильно вырос утилизационный сбор. На глобальные бренды он поднялся не настолько, потому что это классические бензиновые машины. Например, утилизационный сбор на Toyota RAV4 был 677 тыс. руб., сейчас стал 950 тыс. руб. Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4 пока остаются в более привычных рамках. Бюджет — от 4 млн руб. до 5 млн руб., и здесь в чистом виде играет экономика».

Почти 80% автомобилей глобальных брендов — это кроссоверы. И больше половины ввоза в зимнем сезоне пришлось на машины мощностью до 160 л.с, которые подходят под льготные ставки утильсбора. Несмотря на рост доли глобальных марок, тенденция вряд ли будет устойчивой и долговременной, прогнозирует вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр: «Те, кто может себе это позволить, по-прежнему возвращаются к привычным брендам и решают их купить. На самом деле таких людей немного. Пока есть возможность, и санкции не действуют критично, люди продолжают покупать.

Кто-то, возможно, пересел с китайского автомобиля на более дорогой из привычных брендов, убедившись, что прежние машины гораздо надежнее. В любом случае за последний год импорт фактически упал на 56%, включая и машины, поставлявшиеся через параллельный импорт».

При этом китайские и российские бренды намерены бороться за покупателя на падающем рынке. В феврале в стане анонсировали выход сразу девяти новых легковых моделей, шесть из которых — электрокары.

Юлия Савина