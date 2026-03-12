Премьер Венгрии Орбан усилит меры безопасности из-за угроз со стороны Украины

В Венгрии серьезно относятся к угрозам со стороны Украины и намерены принять дополнительные меры для защиты премьер-министра Виктора Орбана. При этом премьер не планирует отменять или сокращать из-за этого свои публичные мероприятия, заявил на брифинге глава канцелярии премьера Гергей Гуйяш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«Эти угрозы стоит воспринимать серьезно, потому что они исходят не только от бывшего депутата и бывшего сотрудника спецслужб, но и от президента Украины, который не знаком с нормами европейской цивилизации»,— сказал Гергей Гуйяш (цитата по ТАСС).

«Службы, ответственные за безопасность премьер-министра, примут соответствующие меры для его защиты,— добавил он. — Но он по-прежнему будет проводить запланированные публичные мероприятия».

Ранее Виктор Орбан сообщил в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) об угрозах со стороны Украины в адрес его семьи. «Украинцы уже угрожают моей семье, детям и внукам. Все в порядке, но всему есть предел!» — написал венгерский премьер. Так он прокомментировал заявление отставного генерала СБУ Григория Омельченко о том, что украинским спецслужбам известны факты о его местонахождении.

Анастасия Домбицкая