ПАО «Татнефть» в 2026 году продало все свои доли в дочерних организациях в сегменте шинного бизнеса и других дочерних организациях за 26,3 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ «Татнефть» продала шинный бизнес и другие активы госструктуре за 26,3 млрд рублей

Покупателем выступило общество под контролем государства. Продажу осуществили на условиях рассрочки платежа.

По предварительным расчетам, балансовая стоимость выбывших чистых активов после корректировок составила 83 млрд руб.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль «Татнефти» по российским стандартам бухгалтерского учета в 2025 году снизилась на 42% и составила 145,84 млрд руб.

Анна Кайдалова