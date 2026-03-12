Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ упала на 42%

Чистая прибыль «Татнефти» по российским стандартам бухгалтерского учета в 2025 году снизилась на 42% и составила 145,84 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.

Выручка компании сократилась на 11,5% и составила 1,38 трлн руб. Себестоимость продаж уменьшилась на 6,6% — до 1,046 трлн руб., валовая прибыль снизилась сильнее — на 25,16%, до 333,58 млрд руб.

Прибыль от продаж в прошлом году составила 222,58 млрд руб., что на 30,3% меньше, чем в 2024-м. Прибыль до налогообложения сократилась на 43% — до 188,89 млрд руб.

Анна Кайдалова