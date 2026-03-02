В Пензе из-за кишечной инфекции закрыли школу №78

В Пензе полностью приостановили учебный процесс для всех классов школы №78 на ул. Генерала Глазунова, сообщает «Пензаинформ» со ссылкой на региональный минобр. На прошлой неделе у нескольких учеников появились признаки кишечной инфекции. Прокуратура начала проверку.

В Пензе закрыли школу №78 из-за кишечной инфекции

Фото: Нина Шевченко В Пензе закрыли школу №78 из-за кишечной инфекции

Фото: Нина Шевченко

В министерстве образования сообщили, что школа закрыта до 6 марта по предписанию Роспотребнадзора. Сейчас в учебном заведении проводится санитарно-эпидемиологическая обработка в связи с групповой заболеваемостью острыми кишечными инфекциями.

26 февраля по сообщениям СМИ региональная прокуратура начала проверять исполнение федерального законодательства об охране жизни и здоровья детей при обеспечении питанием. Кроме этого, совместно с Роспотребнадзором надзорный орган планировал осмотреть санитарное состояние школьного пищеблока.

Известно, что случаи отравления были выявлены у учеников 4-х классов. Для предотвращения распространения инфекции вся параллель отправилась на карантин.

Марина Окорокова